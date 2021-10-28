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Премьер Японии Кисида обеспокоен ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе
Политика
Премьер Японии Кисида обеспокоен ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе
Global Look Press  /  Rodrigo Reyes Marin

Токио, 28 октября. Японский премьер Фумио Кисида выразил обеспокоенность ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге, а также указал на необходимость предоставления свободы морской и воздушной навигации в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. Об этом политик заявил во время заседания 16-го Восточноазиатского саммита.

В своей речи глава японского правительства обратил внимание на ситуацию с нарушением суверенитета его страны в Восточно-китайском и Южно-китайском морях, что повышает напряженность в регионе. Премьер указал, что все страны должны исполнять нормы поведения в Южно-Китайском море в соответствии с положениями Конвенции ООН по морскому праву.

«Премьер Кисида также выразил серьезную озабоченность относительно ситуации в Гонконге и положением с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Другие участники поддержали его опасения», — сказано в сообщении МИД Японии.

Как стало известно ранее, Фумио Кисида призвал АСЕАН консолидировать усилия вокруг Индо-Тихоокеанского региона. Он также предложил провести специальную встречу организации в Японии в 2023 году.

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