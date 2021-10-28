Андрей Рублев надеется, что сборная России сможет выиграть Кубок Дэвиса

Санкт-Петербург, 28 октября. Пятая ракетка мира Андрей Рублев поделился ожиданиями от Кубка Дэвиса.

Теннисист Андрей Рублев надеется, что сборной России удастся в третий раз в истории стать победителем Кубка Дэвиса. Об этом пятая ракетка мира рассказал в разговоре с журналистами ТАСС после первого матча на турнире St. Petersburg Open.

«Помню победу сборной России в 2006 году и очень хотелось бы, чтобы у нас тоже получилось, и с нашим нынешним составом это более чем возможно. А дальше — это просто вопрос времени и того, как все сложится. То, что у нас есть уровень игры, чтобы выиграть Кубок Дэвиса, — это факт», — отметил 24-летний теннисист.

Кубок Дэвиса пройдет в Мадриде, Инсбруке и Турине с 25 ноября по 5 декабря. Сборная России выступит в группе A. Ее соперниками станут команды Испании и Эквадора.

Ранее российский теннисист Аслан Карацев стал победителем Кубка Кремля. В финале он обыграл двукратного чемпиона московского турнира Марина Чилича.