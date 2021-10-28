Лядова призналась, что ей было приятно встретиться с Цыгановым спустя 20 лет

Москва, 28 октября. Актеры Елена Лядова и Евгений Цыганов снова снялись в одном проекте спустя 20 лет после совместной работы на площадке. Знаменитости сыграли в сериале «Вне себя», премьера которого должна состояться 18 ноября.

Лядовой довелось поработать с Цыгановым в начале 2000-х на съемках фильма «Космос как предчувствие», когда она только начинала карьеру. Актриса была очень рада встретиться с давним знакомым на новой площадке, сообщает «СтарХит».

«Встреча с моим первым партнером по кино Женей Цыгановым спустя 20 лет уже на новой площадке, в новом качестве, тоже была приятной», — призналась артистка.

По словам Лядовой, главными творцами на съемочной площадке «Вне себя» стали режиссеры и сценаристы Александр Дулерайн и Клим Козинский. Жанр проекта актриса описала как трагифарс. Одна из главных ролей досталась Евгению Стычкину.

Сериал расскажет о сотруднике крупной финансовой компании Дмитрии, который видит фантомов, неотличимых от живых людей. Например, герою являются его убитая супруга и ее покойный любовник. Персонаж обращается к психиатру, чтобы избавиться от видений, а также начинает расследовать смерть жены.

«Вне себя» уже показали на международном фестивале телевизионного контента во Франции. Сериал включили в секцию, в которую попали многосерийные проекты с наибольшим маркетинговым потенциалом.