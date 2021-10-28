Главарь крупнейшей банды Гаити потребовал отставки премьер-министра Анри

Порт-о-Пренс, 28 октября. Глава G9 an Fanmi, крупнейшего конгломерата банд Гаити, Джимми Шеризье потребовал отставки премьер-министра Ариэля Анри. Об этом сообщает агентство Reuters.

Вооруженная группировка заблокировала вход к портам, где хранится топливо, с целью добиться смещения главы правительства.

El líder de la principal banda armada de Haití, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, pidió este martes la dimisión del primer ministro, Ariel Henry, como condición para permitir la distribución de combustible en el país. https://t.co/LD2A5D3c3A — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 26, 2021

Джимми Шеризье, известный в криминальных кругах как Барбекю, является лидером коалиции криминальных банд, орудующих в столичном регионе. В ходе интервью на местном радио он заявил, что обеспечит безопасное прохождение топливных автоцистерн, если Анри покинет свой пост.

«Районы под контролем G9 заблокированы по одной простой причине — мы требуем отставки Ариэля Анри. Если он уйдет в 8 утра, в 08:15 мы откроем пути, и все грузовики смогут отправиться за топливом», — сообщил Шеризье.

Слова Барбекю показывают, насколько выросло влияние криминальных банд на политику в Гаити после убийства Жовенеля Моиза. Ранее Барбекю также обвинил Анри в причастности к покушению на Моиза. Премьер-министр отверг все обвинения.

Федеральное агентство новостей

Нехватка горючего, продолжающаяся несколько дней, привела к закрытию многих бизнесов. Больницы, которые используют дизельные генераторы для получения электричества из-за частых сбоев, также могут перестать работать. Топливный дефицит еще больше усугубил положение населения Гаити, которое страдает от экономических проблем, высокого уровня насилия со стороны банд, политического кризиса и последствий землетрясения.