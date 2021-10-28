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Главарь крупнейшей банды Гаити потребовал отставки премьер-министра Анри

  /   Обновлено: 28 октября 2021 10:50
Весь мир
Главарь крупнейшей банды Гаити потребовал отставки премьер-министра Анри
twitter.com  /  Пресс-служба премьер-министра Гаити

Порт-о-Пренс, 28 октября. Глава G9 an Fanmi, крупнейшего конгломерата банд Гаити, Джимми Шеризье потребовал отставки премьер-министра Ариэля Анри. Об этом сообщает агентство Reuters.

Вооруженная группировка заблокировала вход к портам, где хранится топливо, с целью добиться смещения главы правительства.

Джимми Шеризье, известный в криминальных кругах как Барбекю, является лидером коалиции криминальных банд, орудующих в столичном регионе. В ходе интервью на местном радио он заявил, что обеспечит безопасное прохождение топливных автоцистерн, если Анри покинет свой пост.

«Районы под контролем G9 заблокированы по одной простой причине — мы требуем отставки Ариэля Анри. Если он уйдет в 8 утра, в 08:15 мы откроем пути, и все грузовики смогут отправиться за топливом», — сообщил Шеризье.

Слова Барбекю показывают, насколько выросло влияние криминальных банд на политику в Гаити после убийства Жовенеля Моиза. Ранее Барбекю также обвинил Анри в причастности к покушению на Моиза. Премьер-министр отверг все обвинения.

Главарь крупнейшей банды Гаити потребовал отставки премьер-министра Анри
Федеральное агентство новостей

Нехватка горючего, продолжающаяся несколько дней, привела к закрытию многих бизнесов. Больницы, которые используют дизельные генераторы для получения электричества из-за частых сбоев, также могут перестать работать. Топливный дефицит еще больше усугубил положение населения Гаити, которое страдает от экономических проблем, высокого уровня насилия со стороны банд, политического кризиса и последствий землетрясения.

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