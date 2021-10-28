Эфир: Отмечают ли на Украине День освобождения от фашистских захватчиков

В четверг, 28 октября, с 12:00 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают празднование Дня освобождения от фашистских захватчиков на Украине и современную трактовку событий ВОВ в украинских учебниках.

Для Украины 28 октября — значимая дата. Она отмечена как День освобождения от фашистских захватчиков. Национальный праздник посвящен изгнанию войск нацистской Германии с территории Украины войсками Красной армии в 1944 году.

Накануне этой даты глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что мэр Киева Виталий Кличко при поддержке посольства Германии на Украине и центра Холокоста намерен установить памятный знак в честь Владимира Багазия — «бургомистра» времен гитлеровской оккупации. Казни советских граждан в Бабьем Яру и в Сырецком концлагере проводились войсками гитлеровской Германии и украинскими коллаборационистами вплоть до освобождения Киева в ноябре 1943 года.

Как сейчас отмечают на Украине эту дату и отмечают ли вообще?

Что пишут в украинских учебниках истории о Второй мировой войне?

Почему в мэрии Львова ответили отказом на просьбу родственников советского разведчика Николая Кузнецова передать им останки погибшего и даже на решение местного суда?

Может ли на Украине появиться партия, защищающая интересы русских граждан Украины?

Какая судьба ждет русский язык на Украине?

Об этом в эфире медиацентра «Патриот» рассказывают: