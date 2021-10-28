Фрегат ВМФ РФ «Адмирал Григорович» с «Калибрами» направился в Средиземное море

Москва, 28 октября. Фрегат Черноморского флота ВМФ РФ «Адмирал Григорович» с ракетами «Калибр» взял курс на Средиземное море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, в настоящее время «Адмирал Григорович» проходит проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, где ему предстоит сменить фрегат «Адмирал Эссен», экипаж которого выполняет задачи в дальней оперативной зоне с августа 2021 года.

«Экипаж фрегата совершает плановый переход из Черного моря в дальнюю морскую зону», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 октября экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в рамках учений провел совместные ракетные стрельбы с расчетами береговых противокорабельных комплексов «Бал» и «Утес». В ходе маневров боевой расчет противовоздушной обороны фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил и взял на сопровождение воздушную цель. Позднее экипаж корабля успешно поразил цель на дистанции более 40 километров, применив зенитный ракетный комплекс «Штиль», передает RT.