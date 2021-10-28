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Товары в сети магазинов Fix Price подорожают с 1 ноября
Экономика
Товары в сети магазинов Fix Price подорожают с 1 ноября
fix-price.ru  /  Fix Price

Москва, 28 октября. Цены на товары в сети магазинов Fix Price вырастут на 18% с 1 ноября. Об этом свидетельствует финансовая отчетность компании за третий квартал 2021 года, пишут «Известия».

Согласно данным документа, ретейлер вводит новые ценники — 59 и 79 рублей вместо действующих на текущий момент 50 и 77 рублей. Однако выводить актуальный сейчас минимальный прайс торговая сеть будет постепенно. По расчетам компании, новые цены позволят увеличить валовую рентабельность и повысить продажи. На такую меру ретейлер пошел на фоне роста потребительских цен и инфляции в стране.

«Мы считаем, что могут уйти цена 50 и 77 рублей, потому что наибольшее давление со стороны производителей происходит на товары в самом недорогом сегменте, который представлен этими ценами. Но мы держали минимальные цены до последнего за счет работы с поставщиками», — отметил представитель пресс-службы Fix Price.

По новой стоимости будут продаваться и продовольственные товары, и нон-фуд. При этом на долю продовольственных товаров приходится 28% ассортимента, остальное — это бытовая химия, игрушки, средства по уходу за собой и другая продукция. В компании отмечают, что цены в 55 рублей планируется сохранить.

Некоторые продукты в России подорожают к Новому году. Об этом рассказала представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева. Но стоимость большинства продуктов в декабре останется такой же, как в октябре.

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