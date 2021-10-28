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Глава украинской общины Крыма Гридчина усомнилась в праве Киева на скифское золото
Политика
Глава украинской общины Крыма Гридчина усомнилась в праве Киева на скифское золото
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Russian Look

Симферополь, 28 октября. Претендовать на скифское золото может только Крым, на территории которого и были найдены уникальные артефакты. Об этом заявила глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.

Недавно голландский суд постановил передать коллекцию Украине. В свою очередь, Москва намерена обжаловать это решение. Киевские власти празднуют победу, но это похоже на торжество воров и чернокопателей, сказала Гридчина.

«Это нарушение всех международных норм, 650 уникальных артефактов никогда не принадлежали Украине», — подчеркнула она.

Ранее решение суда о передаче скифского золота прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, оно игнорирует факты и основано лишь на политических мотивах.

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украина крым скифское золото
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