Симферополь, 28 октября. Претендовать на скифское золото может только Крым, на территории которого и были найдены уникальные артефакты. Об этом заявила глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.

Недавно голландский суд постановил передать коллекцию Украине. В свою очередь, Москва намерена обжаловать это решение. Киевские власти празднуют победу, но это похоже на торжество воров и чернокопателей, сказала Гридчина.

«Это нарушение всех международных норм, 650 уникальных артефактов никогда не принадлежали Украине», — подчеркнула она.

Ранее решение суда о передаче скифского золота прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, оно игнорирует факты и основано лишь на политических мотивах.