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Альпиниста в тяжелом состоянии эвакуировали из горного района в Бурятии
Общество
Альпиниста в тяжелом состоянии эвакуировали из горного района в Бурятии
vk.com  /  Артем Чапак

Улан-Удэ, 28 октября. Иркутские спасатели эвакуировали с горной реки Кынгарга Республики Бурятия инструктора. Он резко почувствовал себя плохо во время сопровождения альпинистских сборов.

Пострадавший был эвакуирован с помощью вертолета МЧС, который вылетел из Иркутска. Спасатели передали 40-летнего спортсмена, находившегося в тяжелом состоянии, врачам.

«У одного из инструкторов, сопровождающих альпинистские сборы, ухудшилось состояние. Информация поступила накануне вечером, сегодня утром для эвакуации пострадавшего вертолет МЧС России вылетел из Иркутска, группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда и врач. Врачу БПСО пострадавший был передан в предкоматозном гипергликемическом состоянии», — говорится в сообщении.

Сотрудники экстренных служб пытались оказать помощь мужчине на месте. В настоящее время пострадавший госпитализирован. За его жизнь борются врачи.

Медики Красногорска спасли пациентку с аневризмой сонной артерии, сообщало РИАМО. Женщина обратилась к ЛОР-врачу с жалобами на боли в горле, затруднение проглатывания твердой пищи. Проведенное КТ-исследование выявило у пациентки аневризму внутренней сонной артерии – достаточно редкую и крайне опасную патологию.

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