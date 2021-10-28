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Подразделения ВСУ трижды за сутки открывали огонь по территории ЛНР

  /   Обновлено: 28 октября 2021 09:59
Армия
Подразделения ВСУ трижды за сутки открывали огонь по территории ЛНР
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Луганск, 28 октября. Территория Луганской Народной Республики за сутки три раза подверглась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Такие данные приводит представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По словам луганского представителя СЦКК, нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в районе населенных пунктов Пришиб, Смелое и Голубовское. Украинские военные открыли огонь по поселкам ЛНР из минометов и стрелкового оружия.

Днем ранее сообщалось, что подразделения украинской армии четыре раза обстреляли территорию республики. Тогда под огнем оказались населенные пункты Золотое-5, Калиново и Хорошее.

В текущей ситуации, передает RT, глава ЛНР Леонид Пасечник констатировал увеличение интенсивности обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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