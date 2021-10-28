Подразделения ВСУ трижды за сутки открывали огонь по территории ЛНР

Луганск, 28 октября. Территория Луганской Народной Республики за сутки три раза подверглась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Такие данные приводит представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По словам луганского представителя СЦКК, нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в районе населенных пунктов Пришиб, Смелое и Голубовское. Украинские военные открыли огонь по поселкам ЛНР из минометов и стрелкового оружия.

Днем ранее сообщалось, что подразделения украинской армии четыре раза обстреляли территорию республики. Тогда под огнем оказались населенные пункты Золотое-5, Калиново и Хорошее.

В текущей ситуации, передает RT, глава ЛНР Леонид Пасечник констатировал увеличение интенсивности обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.