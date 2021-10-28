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Эфир: Может ли обязательная вакцинация спасти от тотального локдауна
Общество
Эфир: Может ли обязательная вакцинация спасти от тотального локдауна
Федеральное агентство новостей  / 

В четверг, 28 октября, с 13:45 в студии Медиагруппы «Патриот» представители бизнеса, депутаты и юристы обсуждают просьбу российских предпринимателей не закрывать магазины в период с 30 октября по 7 ноября.

Обращение с такой просьбой поступило в Правительство России от предпринимателей из Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Ограничения для сферы торговли, за исключением супермаркетов и аптек, на время вынужденных выходных с 30 октября по 7 ноября ввели власти ряда регионов, в том числе Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга. В некоторых субъектах нерабочие дни и связанные с ними ограничения наступят раньше, плюс у губернаторов есть право продлить каникулы. Вместо локдауна предприниматели предлагают ввести в России обязательную для всех граждан России вакцинацию от COVID-19.

Как много в мире стран, где была проведена тотальная вакцинация от COVID-19?

Что хуже — обрушить экономику санитарными запретами или обязать вакцинироваться большую часть населения?

Нужно ли разрешить в России использование западных вакцин?

Может ли работодатель обязать прививаться своих работников или это нарушение закона?

Стоит ли запретить невакцинированным покидать свои дома?

Должно ли государство оплачивать введение всех доступных на сегодня вакцин или даже премировать граждан за вакцинацию?

На эти и другие вопросы в студии медиацентре «Патриот» отвечают:

  • Дмитрий Панов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу;
  • Валентина Цывова, член Общественной палаты РФ, генеральный директор лечебно-профилактического учреждения «Центр медицинской профилактики ГАЗ»;
  • Сергей Белов, заведующий кафедрой конституционного права СПбГУ.

Гости студии также обсуждают, как анонсированный запрет на работу алкомаркетов поможет борьбе с пьянством.

 

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