Сенат Бразилии поддержал обвинения против президента Болсонару

Бразилиа, 28 октября. Следственная комиссия Сената Бразилии одобрила отчет, в котором требуется предъявить обвинения против президента Жаира Болсонару. Об этом сообщает агентство Globo 1.

Доклад комиссии, контролируемой оппозицией, призывает возбудить судебное дело против главы государства по обвинению в совершении девяти преступлений, связанных с управлением страной в период пандемии коронавируса, включая шарлатанство, несоблюдение санитарных мер, должностные правонарушения и преступления против человечества.

The Brazilian Senate’s Parliamentary Commission of Inquiry (CPI) approved the final report in which President Jair Bolsonaro was charged with nine crimes, including crimes against humanity https://t.co/jgLVJex0Vi pic.twitter.com/qXXoFy3I5k