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Сенат Бразилии поддержал обвинения против президента Болсонару

  /   Обновлено: 28 октября 2021 10:50
Весь мир
Сенат Бразилии поддержал обвинения против президента Болсонару
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Бразилиа, 28 октября. Следственная комиссия Сената Бразилии одобрила отчет, в котором требуется предъявить обвинения против президента Жаира Болсонару. Об этом сообщает агентство Globo 1.

Доклад комиссии, контролируемой оппозицией, призывает возбудить судебное дело против главы государства по обвинению в совершении девяти преступлений, связанных с управлением страной в период пандемии коронавируса, включая шарлатанство, несоблюдение санитарных мер, должностные правонарушения и преступления против человечества.

Семь из 11 сенаторов, входящих в комиссию, одобрили обвинения в отношении Болсонару. По их мнению, политика президента ухудшила ситуацию с пандемией в Бразилии, где более 600 тысяч человек стали жертвами СOVID-19. Отчет из 1300 страниц готовился около шести месяцев. В результате расследования, проводимого комиссией, участники обвинили президента, а также 77 человек и две компании в совершении преступлений. Черновой вариант доклада, опубликованный вчера, предлагал возбудить судебное дело против Болсонару в связи с геноцидом и убийством, однако позже сенаторы решили отказаться от этих обвинений по техническим причинам.

Они также добавили десять человек к списку лиц, против которых планируется возбудить судебное дело. Среди них — Уилсон Лима, являющийся губернатором штата Амазонас, где нехватка кислорода привела к огромному количеству смертей. Его правительство на данный момент находится под федеральным расследованием из-за коррупции при покупке медицинского оборудования.

Отчет также предлагает запретить президенту пользоваться социальными сетями, чтобы «защитить бразильское население».

«Хаос во время правления Жаира Болсонару войдет в историю как период, при котором положение людей достигло самого низкого уровня», — отметил сенатор Ренан Калейрус, добавив, что президента можно причислить к таким диктаторам, как Адольф Гитлер и Аугусто Пиночет.

 Болсонару и Лима назвали выводы комиссии политически предвзятыми.

«Они обвиняют меня в совершении геноцида, называют шарлатаном, фальсификатором и разрушителем. Работа, проделанная этими людьми, абсурдна», — подчеркнул президент.

Выдвижение обвинений против Болсонару маловероятно, так как генеральный прокурор Бразилии является его сторонником. Тем не менее в отчете отмечается растущая политическая изоляция крайне правого главы государства. В преддверии выборов уровень его поддержки упал до рекордно низких показателей на фоне кризиса пандемии и высокой инфляции.

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