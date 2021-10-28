Рособоронэкспорт: российский истребитель Checkmate привлек интерес иностранных заказчиков

Москва, 28 октября. Новый российский истребитель пятого поколения The Checkmate вызвал большой интерес у иностранных заказчиков. Об этом заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

По его словам, вопрос о зарубежных поставках нового самолета станет актуальным после запуска серийного производства, однако машиной уже интересуются представители ряда стран, передает ТАСС.

«Интерес к новому самолету достаточно высокий», — сказал Михеев.

Напомним, в июле 2021 года в подмосковном Жуковском состоялся Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. В первый день выставки был представлен новейший российский истребитель Checkmate. Самолет разработан как продукт для зарубежных заказчиков. Среди потенциальных покупателей называются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии, а также Северной Африки. Работа над истребителем Checkmate будет завершена в течение четырех лет, передает телеканал «360».