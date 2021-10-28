Дени Вильнев подтвердил, что хотел бы сделать из «Дюны» трилогию

Лос-Анджелес, 28 октября. Режиссер Дени Вильнев может адаптировать для большого экрана еще одно произведение писателя Фрэнка Герберта из цикла «Дюна». Кинематографист займется экранизацией, если сиквел первой ленты будет иметь успех.

Премьера фильма «Дюна» состоялась в сентябре, но уже официально объявлено о планах выпустить вторую часть. Однако Вильнев сообщил в интервью Entertainment Weekly, что хотел бы сделать трилогию по произведениям Герберта, адаптировав книгу «Мессия Дюны».

«Не то чтобы я хотел делать франшизу, но это же «Дюна», это грандиозная история. Чтобы почтить память автора, я думаю, вам понадобится как минимум три фильма. Это была бы мечта», — пояснил кинематографист.

По словам Вильнева, Герберт написал шесть книг, и чем дальше, тем более психоделическими становились его произведения. Именно поэтому режиссер не знает, как можно было бы экранизировать некоторые романы фантаста.

Музыкальным сопровождением сиквела «Дюны» займется композитор Ханс Циммер, который трудился и над первой частью. У него уже есть наработки для второго фильма.