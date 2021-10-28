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«Единая Россия» намерена в первом чтении поддержать проект бюджета на 2022-2024 годы
Политика
«Единая Россия» намерена в первом чтении поддержать проект бюджета на 2022-2024 годы
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 28 октября. Думская фракция «Единой России» намерена проголосовать за принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы, сообщил глава фракции Владимир Васильев.

По словам парламентария, чтобы сейчас начать работу, проект необходимо одобрить в первом чтении. «Единая Россия» будет голосовать за то, чтобы этот бюджет был запущен.

«А дальше мы его будем улучшать, вступать в полемику, в критику, все это делать будем публично, с участием правительства, общественных организаций, бизнеса», — отметил руководитель фракции.

Как стало известно ранее, третий этап съезда «Единой России» может состояться 4 декабря. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Борисов.

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единая россия госдума бюджет
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