«Единая Россия» намерена в первом чтении поддержать проект бюджета на 2022-2024 годы

Москва, 28 октября. Думская фракция «Единой России» намерена проголосовать за принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы, сообщил глава фракции Владимир Васильев.

По словам парламентария, чтобы сейчас начать работу, проект необходимо одобрить в первом чтении. «Единая Россия» будет голосовать за то, чтобы этот бюджет был запущен.

«А дальше мы его будем улучшать, вступать в полемику, в критику, все это делать будем публично, с участием правительства, общественных организаций, бизнеса», — отметил руководитель фракции.

Как стало известно ранее, третий этап съезда «Единой России» может состояться 4 декабря. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Борисов.