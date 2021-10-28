Эксперты полагают, что Молдавия не станет закупать дорогой газ у Украины и Польши

Молдавия, взяв курс на Европу, должна не требовать от России простить ей долг, а подумать, каким образом перейти от попыток шантажа и отказа от собственных обязательств к плодотворному сотрудничеству с нашей страной. Об этом ФАН рассказали научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович и политолог Дмитрий Журавлев, комментируя известие о том, что в Кишиневе для отопления стали использовать мазут, а Правительство Молдавии собирается закупать топливо у Польши и Украины.

Ранее СМИ сообщили, что Молдавия предложила «Газпрому» простить долг в 700 млн долларов и поставлять газ с 50% скидкой. Однако Партия социалистов Молдавии во главе с экс-президентом страны Игорем Додоном не смогла убедить Москву предоставить стране преференции.

Предложение России погасить задолженность и получать газ со скидкой 25% Кишинев не устроило, тогда Молдавия заключила договор с польской энергетической компанией PGNiG и с американо-украинской компанией Energy Resources of Ukraine (ERU) на поставку одного миллиона кубометров газа в Молдавию.

Очевидцы сообщают, что молдавскую столицу уже начали отапливать мазутом, из труб домов и предприятий идет черный дым.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев пояснил, что молдавская сторона пытается перевести коммерческий торг в политическую плоскость.

«Решение Кишинева закупать газ у Польши и России труднообъяснимо. Возможно, это заявление молдавских властей — своеобразная попытка надавить на Россию. При этом одно из американских изданий 27 октября запустило слух: якобы Москва сделала Кишиневу предложение большой скидки на газ в обмен на отказ Молдавии войти в Евросоюз. Молдавия не имеет преференций от ЕС, говорить о том, что Россия пытается остановить ее евроинтеграцию, — абсурд. Скорее всего, эту «утку» создали в Кишиневе, и ее цель — привлечь внимание Европы, которая должна в очередной раз выступить против нашей страны», — уточнил политолог.

rtvi.com / Prt Scr

Эксперт обратил внимание, что страны Евросоюза вполне могут объявить отказ «Газпрома» продавать товар по цене ниже рыночной «политическим давлением России» и попытаться ввести антироссийские экономические санкции.

«Власти Молдавии даже не утруждаются дипломатическими тонкостями и хитростями, они просто не хотят платить, при этом ждут поставок газа. Они рассчитывают, что при поддержке Запада у них все получится. Приблизительно похожая ситуация у «Газпрома» складывается с Киевом, который объявил Россию «страной агрессором», но при этом требует поставок газа через территорию Украины сверх договоренности и на выгодных для них условиях. Абсурд в том, что эти страны говорят о «свободном рынке», но когда у их представителей нет аргументов, они поднимают крик о «политическом давлении», — подчеркнул Журавлев.

Собеседник ФАН отметил, несмотря на очевидность несуразности позиции официального Кишинева, ситуация с демаршем Молдавии может быть использована коллективным Западом для противостояния России.

vk.com / Станислав Митрахович

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович считает, что Молдавия не сможет выбраться из положения, в которое угодила благодаря своим же решениям и действиям.

«Молдавия позиционирует себя как суверенное, абсолютно самостоятельное государство, поэтому вполне может отказаться от поставок российского газа и использовать для отопления мазут. У них еще остались теплоэлектростанции, которые могут работать на этом нефтепродукте. Но мазут тоже стоит денег и имеет свойство заканчиваться. К тому же, безусловно, это грязный вид топлива, и Кишиневу придется договариваться с «зелеными» Европы. Возможно, они войдут в положение и не станут вводить против Кишинева экологические штрафы, требовать повышенный «углеродный» налог и налагать санкции», — предположил Митрахович.

Митрахович добавил, что Молдавия может обратиться с просьбой о финансовой помощи к Евросоюзу, но поможет ли Запад, неизвестно. Он выразил мнение, что прекращение антироссийской политики со стороны Кишинева и переход к конструктивному диалогу и добрососедским отношениям с Россией с большой вероятностью помог бы этой стране, однако усомнился в подобном развитии событий. Эксперт подчеркнул, что в современном мире торговля и политика тесно связаны, приведя в пример Венгрию, в которой должности министра иностранных дел и министра внешней экономики совмещает один человек. Он заключил, что Кишиневу проблему следует рассматривать комплексно.

Ранее ФАН рассказал, что после бегства США из Афганистана в разрушенной стране вероятен голод. В Афганистане с наступлением холодов может разразиться гуманитарная катастрофа.