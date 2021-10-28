«Этот день в истории». Что произошло 28 октября, праздники, факты, люди

28 октября отмечается Международный день анимации. В 1892 году французский изобретатель Эмиль Рейно представил вниманию широкой публики «оптический театр». Тогда художник впервые публично продемонстрировал свой аппарат под названием праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Именно эта дата считается началом эпохи анимационного кино.

С 2009 года в нашей стране отмечается День бабушек и дедушек. Праздник приурочен к славянскому периоду поминания предков, который носил название Осенние Деды. По легендам, в это время духи пращуров возвращались в дома потомков, чтобы помочь им советом или делом.

Кроме того, ровно 135 лет назад в Нью-Йорке состоялось торжественное открытие Статуи Свободы. Медная скульптура «Свобода, озаряющая мир» была подарена США Францией в честь 100-летней годовщины независимости Нового света. С тех пор главный символ Америки приветствует как гостей и иммигрантов, так и возвращающихся американцев.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».