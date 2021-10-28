Что лучше — тотальный локдаун или обязательная вакцинация, обсудят в «Патриоте»

Предприниматели из Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) обратились к Правительству России с просьбой отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни. Такие ограничения для сферы торговли, за исключением супермаркетов и аптек, на время вынужденных выходных с 30 октября по 7 ноября ввели власти ряда регионов, в том числе Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга. В некоторых субъектах нерабочие дни и связанные с ними ограничения наступят раньше, плюс у губернаторов есть право продлить каникулы. Вместо локдауна предприниматели предлагают ввести в России обязательную для всех граждан вакцинацию от COVID-19.

Как много в мире стран, где была проведена тотальная вакцинация от COVID-19?

Что хуже — обрушить экономику санитарными запретами или обязать вакцинироваться большую часть населения?

Нужно ли разрешить в России использование западных вакцин в обмен на признание «Спутника» или без такового?

Может ли работодатель обязать прививаться своих работников или это нарушение закона?

Стоит ли запретить невакцинированным покидать свои дома?

Должно ли государство оплачивать введение всех доступных на сегодня вакцин или даже премировать граждан за вакцинацию?

Проверка QR-кодов в Симферополе провалилась, проверяющего не пустили в ресторан (не имел QR-код) — готовы ли регионы?

Как анонсированный запрет на работу алкомаркетов поможет борьбе с пьянством?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответят:

Дмитрий Панов , депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу; председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России»;

, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу; председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России»; Валентина Цывова , член Общественной палаты РФ, генеральный директор лечебно-профилактического учреждения «Центр медицинской профилактики ГАЗ», главный врач;

, член Общественной палаты РФ, генеральный директор лечебно-профилактического учреждения «Центр медицинской профилактики ГАЗ», главный врач; Сергей Белов, заведующий кафедрой конституционного права СПбГУ.

Эфир состоится 28 октября, в четверг, в 13:45.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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