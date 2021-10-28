Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 10:52
10:48
Общество
Судья Зорькин указал на важность соразмерных ограничений во время пандемий и кризисов
10:47
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 28 октября, праздники, факты, люди
10:46
Происшествия
В Германии порядка 350 полицейских задействованы в спецоперации по поимке сторонников ИГ
10:46
Общество
Под Липецком спасатели вытащили из леса застрявшую машину женщины с ребенком-инвалидом
10:44
Происшествия
Спасатели эвакуировали восемь человек из-за пожара в жилом доме в Балашихе
10:44
Общество
Меган Маркл прочла фрагмент из своей книги, которую она посвятила принцу Гарри и их сыну
10:41
Общество
Селекционер рассказала, как в ботаническом саду Крыма вывели хризантему «огненный ангел»
10:39
Политика
Путин заявил о близости позиций России и стран АСЕАН по ключевым мировым вопросам
10:38
Происшествия
Несколько человек пострадали при столкновении трамваев на Бухарестской улице в Петербурге
10:35
Армия
Бойцы ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу поселок Минеральное в ДНР
Все новости

Беременная Мария Порошина отказалась от работы в театре с Кончаловским
Шоу-бизнес
Беременная Мария Порошина отказалась от работы в театре с Кончаловским
instagram.com  /  @poroshinamariyamikhaylovna

Москва, 28 октября. Актриса Мария Порошина призналась, что могла поработать с режиссером и сценаристом Андреем Кончаловским в театре, но ей пришлось отказаться от этого шанса. Причиной, по которой не состоялось их сотрудничество, стала беременность артистки.

По словам Порошиной, театр занимает очень важное место в ее жизни. Знаменитость считает актерскую профессию очень важной, поскольку артист может передать зрителю со сцены много чувств, мыслей и опыта, пишет «Вечерняя Москва».

«У меня были две попытки поработать с Андроном Кончаловским в Театре Моссовета, в пьесах Чехова «Дядя Ваня» и Эдварда Радзинского «Палач». Но, будучи беременной третьим ребенком, мне пришлось оставить репетиции и «выпасть» на какое-то время», — поделилась актриса.

Артистке довелось год проработать у режиссера Сергея Арцибашева в «Театре на Покровке». Однако затем Порошину начали приглашать на съемки в кино, и ей стало трудно совмещать два вида деятельности, поэтому театр она покинула.

Актриса призналась, что хотела бы сняться в каком-нибудь проекте вместе с дочерьми, но работать с ребенком достаточно сложно. Как пояснила знаменитость, дети быстро устают на площадке.

У Марии Порошиной есть пять детей: уже взрослая дочь от актера Гоши Куценко, три дочери от бывшего мужа артистки, актера Ильи Древнова, а также сын, об отце которого актриса публично не говорит. Недавно поклонники заподозрили артистку в очередной беременности из-за фото в свободной кофте.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Беременная Мария Порошина отказалась от работы в театре с Кончаловским
актриса кончаловский порошина
Комментировать