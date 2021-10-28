Беременная Мария Порошина отказалась от работы в театре с Кончаловским

Москва, 28 октября. Актриса Мария Порошина призналась, что могла поработать с режиссером и сценаристом Андреем Кончаловским в театре, но ей пришлось отказаться от этого шанса. Причиной, по которой не состоялось их сотрудничество, стала беременность артистки.

По словам Порошиной, театр занимает очень важное место в ее жизни. Знаменитость считает актерскую профессию очень важной, поскольку артист может передать зрителю со сцены много чувств, мыслей и опыта, пишет «Вечерняя Москва».

«У меня были две попытки поработать с Андроном Кончаловским в Театре Моссовета, в пьесах Чехова «Дядя Ваня» и Эдварда Радзинского «Палач». Но, будучи беременной третьим ребенком, мне пришлось оставить репетиции и «выпасть» на какое-то время», — поделилась актриса.

Артистке довелось год проработать у режиссера Сергея Арцибашева в «Театре на Покровке». Однако затем Порошину начали приглашать на съемки в кино, и ей стало трудно совмещать два вида деятельности, поэтому театр она покинула.

Актриса призналась, что хотела бы сняться в каком-нибудь проекте вместе с дочерьми, но работать с ребенком достаточно сложно. Как пояснила знаменитость, дети быстро устают на площадке.

У Марии Порошиной есть пять детей: уже взрослая дочь от актера Гоши Куценко, три дочери от бывшего мужа артистки, актера Ильи Древнова, а также сын, об отце которого актриса публично не говорит. Недавно поклонники заподозрили артистку в очередной беременности из-за фото в свободной кофте.