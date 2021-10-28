Замгенсека кабмина Японии Исодзаки: Токио обеспокоен усилением военного потенциала КНР

Токио, 28 октября. Япония обеспокоена стремительным усилением военной мощи Китая. Об этом заявил заместитель генерального секретаря японского правительства Есихико Исодзаки.

По его словам, Пекин активно развивает гиперзвуковое и ядерное вооружения, создавая новые наступательные средства, которые позволяют преодолевать противоракетную оборону Японии.

«Весь регион, включая нашу страну и международное сообщество, испытывает серьезную обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности на фоне стремительного укрепления Китаем своего военного потенциала и расширения военной активности», — пояснил он.

Ранее американские СМИ сообщили, что летом 2021 китайские военные испытали новую гиперзвуковую ракету. Боеприпас полностью облетел земной шар, но точно поразить заданную цель не смог. Многие эксперты отмечают, что испытания продемонстрировали превосходство Пекина над Вашингтоном и Токио в сфере разработки гиперзвукового вооружения. Кроме того, Китай получил возможность наносить ядерные удары по любым целям с использованием новых носителей.