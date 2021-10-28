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Как на Украине отмечают День освобождения от фашистских захватчиков
Политика
Как на Украине отмечают День освобождения от фашистских захватчиков
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

28 октября Украина отмечает значимую дату в своей истории — День освобождения от фашистских захватчиков (укр. «День визволення України від фашистських загарбників») — национальный праздник, посвященный изгнанию войск нацистской Германии с территории Украины войсками Красной армии в 1944 году.

Накануне празднования глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что мэр Киева Виталий Кличко при поддержке посольства Германии на Украине и центра Холокоста намерен установить памятный знак в честь Владимира Багазия — «бургомистра» времен гитлеровской оккупации. Казни в Бабьем Яру и находящемся рядом с ним Сырецком концлагере проводились войсками гитлеровской Германии и украинскими коллаборационистами до освобождения Киева в ноябре 1943 года.

Как сейчас отмечают на Украине эту дату и отмечают ли вообще? Что пишут в украинских учебниках истории о Второй мировой войне? Почему в мэрии Львова ответили отказом на просьбу родственников советского разведчика Николая Кузнецова передать им останки погибшего и даже на решение местного суда? Может ли на Украине появиться партия, защищающая интересы русских граждан Украины? Какая судьба ждет русский язык на Украине?

Об этом в эфире медиацентра «Патриот» расскажут:

  • Илья Кива, депутат IX созыва Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности;
  • Вадим Рабинович, депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь», президент Всеукраинского еврейского конгресса.

Эфир состоится в четверг, 28 октября, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

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