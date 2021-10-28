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Торги на Московской бирже открылись ростом доллара
Экономика
Торги на Московской бирже открылись ростом доллара
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 октября. Торги на Московской бирже 28 октября открылись ростом американской и европейской валют. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Американский доллар на открытии торговой сессии подорожал на 3 копейки и достиг 70,67 рубля.

Курс евро в начале торгов увеличился на 5 копеек, до 81,97 рубля.

Официальный курс валют, установленный на 28 октября, составляет: доллар США — 69,8104 рубля, евро — 81,0289 рубля, указано на сайте регулятора.

Основная причина укрепления рубля в течение всего месяца — высокие цены на нефть, которые достигли 85 долларов за баррель. Это стало следствием энергетического кризиса в Европе и Азии, который вызвал повышенный спрос на нефть. Об этом рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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