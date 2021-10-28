«Спартак» может заплатить тульскому «Арсеналу» 3 млн евро за трансфер Хлусевича

Москва, 28 октября. Столичный «Спартак» готов заплатить за игрока тульского «Арсенала» Даниила Хлусевича 3 миллиона евро. Такую информацию привел «Спорт-Экспресс».

По данным издания, руководства клубов уже пришли к соглашениям по трансферу. Переход Хлусевича будет полностью подтвержден, если игрок успешно пройдет медосмотр.

Хлусевич в действующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) выходил на поле в 12 играх «Арсенала». За все проведенное время футболист дважды поражал ворота соперников и успел отдать один голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хлусевича в 2 млн евро.

Недавно «Спартак» потерпел крупнейшее поражение за всю историю своего участия в чемпионатах России. Красно-белые играли на выезде против петербургского «Зенита», где подопечные Сергея Семака разгромили гостей со счетом 7:1. Дубль на свой счет записал Сердар Азмун.