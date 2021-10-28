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Ученый Шимановский: через десять лет роботы смогут присматривать за детьми

  /   Обновлено: 28 октября 2021 08:58
Технологии
Ученый Шимановский: через десять лет роботы смогут присматривать за детьми
pixabay.com  /  MirelaSchenk

Иннополис, 28 октября. Высокоинтеллектуальные роботы уже через десять лет смогут помогать россиянам в офисах и домах, а также следить за детьми. Такой прогноз представил руководитель лаборатории робототехники Университета «Иннополис» Артур Шимановский.

Он уверен, что к этому времени роботы станут гораздо умнее и совершеннее, чем сейчас. Это будут машины для самых разных задач: уборщики, кухонные автоматы, доставщики продуктов, а также няни для детей. Помимо этого, роботы смогут охранять дома россиян, считает Шимановский. Все это станет возможным благодаря значительному улучшению их алгоритмов, передает РИА Новости.

«Роботы научатся быстро передвигаться по направлениям со сложным профилем поверхности ... Роботы станут более автономными, те же охранники смогут контролировать участки большой протяженности», — сообщил специалист.

По его словам, в будущем роботы будут передвигаться за счет колесных и гусеничных групп, поскольку это самое эффективное решение. Шимановский считает, что люди откажутся от гуманоидных экземпляров в пользу более практичных форм. А машины, которых показывают в фильмах, появятся не раньше 2040 года, заключил он.

Однако в России уже создали робота, способного показывать эмоции и взаимодействовать с людьми. Разработка компании «Промобот» умеет переносить грузы до двух килограммов, указывать направление и пожимать руку собеседника.

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