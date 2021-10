Мира Тэрада: «Экстрадиция Джулиана Ассанжа, или Цена правды»

27 и 28 октября 2021 года проходит слушание по делу об экстрадиции из Великобритании в США Джулиана Ассанжа. Пресса крайне скудно и неохотно освещает процесс над Ассанжем, тем не менее его судят как международного преступника.

Еще в 2006 году Ассанж основал сайт WikiLeaks, который занимался публикацией секретных данных, доступ к которым появлялся благодаря утечкам информации и анонимным источникам. Зачастую это были сведения о Соединенных Штатах Америки, военных преступлениях с их стороны, массовых убийствах мирных жителей, международном шпионаже, программе по взлому электронных устройств «Убежище 7». Ресурс освещал многое из того, что первые лица Америки не хотели бы выносить на всеобщее обозрение, но общественность просто обязана была знать: американцы — чтобы противодействовать, а международное сообщество — чтобы представлять, с кем они имеют дело.

Вот только долго этой правды Соединенные Штаты терпеть не смогли — сайт WikiLeaks закрепился как «негосударственная враждебная разведывательная служба», а самого Ассанжа в Правительстве США считают крупнейшим «высокотехнологичным террористом» и чуть ли не своим главным врагом. По анонимным утверждениям причастных, на самом высоком уровне неоднократно обсуждалась возможность его убийства спецслужбами или их наемниками.

Джулиан Ассанж провел семь лет жизни, скрываясь в посольстве Эквадора в Лондоне. Он жил в маленькой комнате-студии, из которой не мог выйти прогуляться на улицу почти десятилетие! И даже это считал для себя лучшим вариантом, чем попасть в руки прикрывающихся звездно-полосатым знаменем преступников в официальных костюмах, которых он вывел на чистую воду.

В 2018 году его лишили права принимать посетителей, а также лишили доступа к сети Интернет за высказанное мнение о том, что высылка российских дипломатов после скандала с отравлением Скрипалей — «пример плохой демократии». Так прошел почти год, после чего Эквадор аннулировал гражданство Ассанжа, отказался далее предоставлять ему политическое убежище, а эквадорский посол любезно пригласил полицию Великобритании внутрь здания для его ареста.

У меня есть простое мнение по вопросу того, кто виноват во всей этой истории. Если ты не делаешь того, за что могут осудить, то и раскрывать о тебе будет нечего. Такие люди, как Ассанж, не нужны, да и не появляются там, где все спокойно, честно и законно. В нашем случае же все выглядит, как в карикатуре про мафию, которая пытается схватить осведомителя, который сдал их полиции. Вот только в этой карикатуре полиция старалась бы защитить этого осведомителя. А Ассанжу в нынешних обстоятельствах помощи ждать неоткуда. На него ведет охоту одно из самых могущественных государств в мире, мечтают отомстить те, кто напрямую управляют ресурсами этого государства.

Prt Scr youtube.com / The Sun

И в таких случаях единственным инструментом влияния на политиков является народ. В США это работает, если есть реакция средств массовой информации. И тут мы подходим к главной на сегодня в этом деле проблеме — информационному вакууму вокруг Джулиана Ассанжа. И WikiLeaks, и его создатель достаточно известны, дело Ассанжа в свое время шумно прогремело в информационном поле. Но сейчас, когда решается судьба современного Давида, который противопоставил свою честность и справедливость лживому и лицемерному Голиафу, крупнейшие западные СМИ молчат.

Есть сильнейшая ирония в том, что «независимые» и «свободные» мировые медиа полностью ничего не пишут и не рассказывают о том, что происходит с человеком, который буквально положил свою жизнь на алтарь ради того, чтобы люди узнали правду. Не буду голословной: одно из самых читаемых новостных изданий в мире BBC News написало об этом всего в одной статье в сомалийском разделе своего сайта. The New York Times, The Washington Post и многие другие крупные американские медиа полностью игнорируют эту историю. В The Guardian опубликовали две статьи на эту тему. Для сравнения: о происшествиях гораздо меньшего масштаба в других странах могут писать не один десяток статей. Мне трудно представить, что крупнейшие и авторитетнейшие журналисты просто не знают о том, что происходит, или не испытывают к этому интереса. Самое простое и понятное объяснение — цензура. А как говорил сам Ассанж: цензура — это всегда возможность, которую следует приветствовать, потому что она указывает на то, на что стоит посмотреть.

Сейчас Джулиану Ассанжу грозит 175 лет американской тюрьмы. Крайне жестокого и мрачного места, знаю из собственного опыта. Если просто поразмыслить над его действиями, то легко осознать, что нет абсолютно никакой принципиальной разницы между деятельностью Ассанжа и любого независимого журналиста, которому анонимный источник передал информацию о совершенном преступлении. Разница в том, что преступник, которого разоблачил Ассанж, оказался слишком влиятелен.

Уже сегодня появится решение по делу об экстрадиции настоящего героя, который пожертвовал своей свободой, чтобы мы знали. Я с нетерпением буду ждать новости об этом и надеяться на то, что хотя бы британское правосудие сохранило понятия о совести, чести и справедливости.