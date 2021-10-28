Глава администрации Тайваня Инвэнь признала присутствие ВС США на острове

Тайбэй, 28 октября. Руководитель администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что военнослужащие США действительно присутствуют на территории острова. Американские солдаты заняты обучением правительственной армии, заявила политик в беседе с телеканалом CNN.

Аналогичное заявление ранее делали в газете Wall Street Journal. Журналисты со ссылкой на американские власти сообщали, что ограниченный военный контингент США как минимум год дислоцируется в Тайване. Вооруженные силы свое присутствие не афишировали и находились на острове для повышения квалификации тайваньских сухопутных сил.

«У нас есть широкий спектр сотрудничества с США, направленный на укрепление нашей обороноспособности. Не так много (военнослужащих США – Прим. ред.), как люди думают», — признала Цай Инвэнь.

На днях Пекин призвал Вашингтон следовать принципу «одного Китая» и выполнять договоренности по вопросу Тайваня. Китайское посольство в США также заявляло Соединенным Штатам о необходимости оборвать официальные связи с островом.