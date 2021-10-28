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Глава администрации Тайваня Инвэнь признала присутствие ВС США на острове
Армия
Глава администрации Тайваня Инвэнь признала присутствие ВС США на острове
Global Look Press  /  Walid Berrazeg/Keystone Press Agency

Тайбэй, 28 октября. Руководитель администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что военнослужащие США действительно присутствуют на территории острова. Американские солдаты заняты обучением правительственной армии, заявила политик в беседе с телеканалом CNN.

Аналогичное заявление ранее делали в газете Wall Street Journal. Журналисты со ссылкой на американские власти сообщали, что ограниченный военный контингент США как минимум год дислоцируется в Тайване. Вооруженные силы свое присутствие не афишировали и находились на острове для повышения квалификации тайваньских сухопутных сил.

«У нас есть широкий спектр сотрудничества с США, направленный на укрепление нашей обороноспособности. Не так много (военнослужащих США – Прим. ред.), как люди думают», — признала Цай Инвэнь.

На днях Пекин призвал Вашингтон следовать принципу «одного Китая» и выполнять договоренности по вопросу Тайваня. Китайское посольство в США также заявляло Соединенным Штатам о необходимости оборвать официальные связи с островом.

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сша армия тайвань
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