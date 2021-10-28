Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 09:23
09:18
Армия
Замгенсека кабмина Японии Исодзаки: Токио обеспокоен усилением военного потенциала КНР
09:15
Происшествия
Двое астраханцев сгорели при пожаре в жилом доме в Трусовском районе
09:14
Происшествия
Вагоны с металлоломом сошли с рельсов в Челябинской области
09:12
Экономика
Торги на Московской бирже открылись ростом доллара
09:12
Общество
Реабилитолог Фомин: 50% смертей в России приходятся на сердечно-сосудистые заболевания
09:09
Спорт
«Спартак» может заплатить тульскому «Арсеналу» 3 млн евро за трансфер Хлусевича
09:07
Общество
Мира Тэрада: «Экстрадиция Джулиана Ассанжа, или Цена правды»
09:05
Общество
Диетолог Дик отметила пользу корицы и куркумы для здоровья человека
08:58
Технологии
Ученый Шимановский: через десять лет роботы смогут присматривать за детьми
08:50
Общество
«Ъ»: российские власти перезапустят информационную кампанию по прививкам от COVID-19
Все новости

Отказ от ненужных опций позволит сэкономить на покупке новой машины

  /   Обновлено: 28 октября 2021 08:37
Общество
Отказ от ненужных опций позволит сэкономить на покупке новой машины
pixabay.com

Москва, 28 октября. Перед покупкой нового автомобиля важно тщательно проанализировать свои потребности в опциях машины. Это позволит значительно сэкономить на сделке.

Экономия в таком случае может составить от 10 до 100 тысяч рублей в зависимости от ситуации. Ключевым критерием анализа должно стать непосредственно назначение транспортного средства, отметил глава онлайн-аукциона новых машин CarClick.ru Сергей Пиголкин.

«При выборе опции в вашем будущем автомобиле необходимо исходить из его назначения и вашего образа жизни», — цитирует эксперта «Коммерсантъ».

Если автомобиль покупается для преодоления небольших дистанций и повседневного использования, то бесполезным может оказаться датчик усталости водителя. В этот же список входят активный круиз-контроль и системы ночного видения.

«Ездите по хорошим дорогам и по ровной местности? Тогда зачем платить за пневмоподвеску, ассистенты подъема и спуска с горы?» — добавил Пиголкин.

Некоторые опции могут быть действительно полезны при езде в городских условиях. Речь идет о камере кругового обзора и отслеживания слепой зоны.

Сэкономить можно не только на приобретении новой машины, но и при покупке подержанной модели. Для этого необходимо тщательно проверять юридическую чистоту автомобиля и его возраст.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Отказ от ненужных опций позволит сэкономить на покупке новой машины
авто покупка автоэксперт
Комментировать