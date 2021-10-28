Отказ от ненужных опций позволит сэкономить на покупке новой машины

Москва, 28 октября. Перед покупкой нового автомобиля важно тщательно проанализировать свои потребности в опциях машины. Это позволит значительно сэкономить на сделке.

Экономия в таком случае может составить от 10 до 100 тысяч рублей в зависимости от ситуации. Ключевым критерием анализа должно стать непосредственно назначение транспортного средства, отметил глава онлайн-аукциона новых машин CarClick.ru Сергей Пиголкин.

«При выборе опции в вашем будущем автомобиле необходимо исходить из его назначения и вашего образа жизни», — цитирует эксперта «Коммерсантъ».

Если автомобиль покупается для преодоления небольших дистанций и повседневного использования, то бесполезным может оказаться датчик усталости водителя. В этот же список входят активный круиз-контроль и системы ночного видения.

«Ездите по хорошим дорогам и по ровной местности? Тогда зачем платить за пневмоподвеску, ассистенты подъема и спуска с горы?» — добавил Пиголкин.

Некоторые опции могут быть действительно полезны при езде в городских условиях. Речь идет о камере кругового обзора и отслеживания слепой зоны.

Сэкономить можно не только на приобретении новой машины, но и при покупке подержанной модели. Для этого необходимо тщательно проверять юридическую чистоту автомобиля и его возраст.