Житель Горно-Алтайска до смерти избил прохожего за отказ дать прикурить

Горно-Алтайск, 28 октября. Житель Горно-Алтайска стал фигурантом уголовного дела после убийства прохожего, который отказался дать ему прикурить. Преступление было совершено еще летом этого года.

Мужчина попросил у незнакомца сигарету, однако получил отказ. Ему показалось, что ответ прохожего был слишком грубым, в связи с чем он набросился на него с кулаками. Пострадавший получил удары по голове и туловищу, уточнили в региональном управлении СК России.

Врачи диагностировали у потерпевшего тяжелую черепно-мозговую травму. Они пытались спасти ему жизнь, однако он скончался прямо в больнице. Против нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Уголовное дело против него направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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