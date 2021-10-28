Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 09:23
09:18
Армия
Замгенсека кабмина Японии Исодзаки: Токио обеспокоен усилением военного потенциала КНР
09:15
Происшествия
Двое астраханцев сгорели при пожаре в жилом доме в Трусовском районе
09:14
Происшествия
Вагоны с металлоломом сошли с рельсов в Челябинской области
09:12
Экономика
Торги на Московской бирже открылись ростом доллара
09:12
Общество
Реабилитолог Фомин: 50% смертей в России приходятся на сердечно-сосудистые заболевания
09:09
Спорт
«Спартак» может заплатить тульскому «Арсеналу» 3 млн евро за трансфер Хлусевича
09:07
Общество
Мира Тэрада: «Экстрадиция Джулиана Ассанжа, или Цена правды»
09:05
Общество
Диетолог Дик отметила пользу корицы и куркумы для здоровья человека
08:58
Технологии
Ученый Шимановский: через десять лет роботы смогут присматривать за детьми
08:50
Общество
«Ъ»: российские власти перезапустят информационную кампанию по прививкам от COVID-19
Все новости

Житель Горно-Алтайска до смерти избил прохожего за отказ дать прикурить
Происшествия
Житель Горно-Алтайска до смерти избил прохожего за отказ дать прикурить
pixabay.com  /  Free-Photos

Горно-Алтайск, 28 октября. Житель Горно-Алтайска стал фигурантом уголовного дела после убийства прохожего, который отказался дать ему прикурить. Преступление было совершено еще летом этого года.

Мужчина попросил у незнакомца сигарету, однако получил отказ. Ему показалось, что ответ прохожего был слишком грубым, в связи с чем он набросился на него с кулаками. Пострадавший получил удары по голове и туловищу, уточнили в региональном управлении СК России.

Врачи диагностировали у потерпевшего тяжелую черепно-мозговую травму. Они пытались спасти ему жизнь, однако он скончался прямо в больнице. Против нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Уголовное дело против него направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

В Томске несовершеннолетняя девушка едва не убила своего отчима за издевательства над ее матерью. Школьница избила мужчину сковородкой, после чего продолжила наносить удары руками.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель Горно-Алтайска до смерти избил прохожего за отказ дать прикурить
убийство алтай горно-алтайск
Комментировать