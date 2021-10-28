Нутрициолог Гаврикова посоветовала отказаться от макарон на ужин

Москва, 28 октября. Отказ от высокоуглеводной пищи и больших порций на ужин поспособствует спокойному и здоровому сну. Такое мнение выразила нутрициолог Анастасия Гаврикова.

Хороший ужин должен быть сбалансированным и состоять в основном из полезных продуктов. Идеальное меню вечернего приема пищи должно включать белки, овощи, зелень и полезные жиры

«Если на ужин вы едите макароны с сыром и майонезом, а потом еще пьете чай с конфетами, то заснуть будет тяжело. Вашему организму не нужны углеводы в таком количестве, поскольку ночью вы должны спать, энергия вам не нужна», — отметила специалист в беседе с РИА Новости.

По ее словам, такая тяжелая пища долго усваивается и едва ли процесс завершится к отходу на покой. В итоге организм вместо отдыха будет тратить ресурсы на переработку пищи и восстановление, добавила Гаврикова.

Правильное питание не только положительно влияет на физическое состояние, но и эмоциональное. Врач-диетолог Вячеслав Сиражанов перечислил продукты, которые помогут в борьбе с депрессией.