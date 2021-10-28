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Forbes: США могут использовать бомбардировщики B-1B Lancer против флота России

  /   Обновлено: 28 октября 2021 08:42
Армия
Forbes: США могут использовать бомбардировщики B-1B Lancer против флота России
wikipedia.org  /  Public Domain

Москва, 28 октября. США могут использовать стратегические бомбардировщики B-1B Lancer для нападения на российский флот в Черном и Балтийском морях. Так считают журналисты издания Forbes.

Пентагон в ближайшие годы планирует использовать B-1B Lancer для запугивания противников США в море, пишет издание. Об этом свидетельствует адаптация бомбардировщиков в 2017 году к способности нести до 24 противокорабельных ракет большой дальности LRASM, сообщает «ПолитРоссия».

«Пара B-1 может выстрелить 48 ракетами LRASM по российскому Балтийскому флоту. Этого достаточно, чтобы потопить весь флот за раз и устранить большую угрозу кораблям США и союзников в регионе», — говорится в статье.

Журналисты считают, что американские B-1B Lancer смогут напасть на российские корабли даже без нарушения государственных границ РФ. За счет своих характеристик бомбардировщики способны наносить удары по целям противника в Черном море из воздушного пространства НАТО, сказано в материале.

Стратегические бомбардировщики B-1 Lancer ранее осуществили полет над Черным морем. Маневры были связаны с прибытием министра обороны США Ллойда Остина в регион.

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