Аналитик Маслов посоветовал покупать доллар после ноябрьского заседания ФРС

Москва, 28 октября. Позиции доллара ослабли на фоне глобального энергетического кризиса, роста инфляции и слабой динамики промышленного производства. Однако американская валюта еще может укрепиться.

Рост доллара может начаться после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на ноябрь. Если американский регулятор объявит о старте сворачивания программы покупки государственных облигаций, то их доходность начнет расти. Для покупки гособлигаций необходим доллар, что повысит привлекательность американской валюты.

«Исходя из вышесказанного, разумно было бы покупать доллар в течение следующих двух недель», — отметил в беседе с «Праймом» аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Евро показал наилучшую стабильность во время пандемии. Существует шанс еще большего укрепления европейской валюты, однако пока нет оснований полагать, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) опередит ФРС в нормализации денежно-кредитной политики, заключил аналитик.

Многие аналитики считают, что сейчас настало идеальное время для покупки доллара. Такая точка зрения связана с достаточно низким курсом американской валюты по отношению к рублю.