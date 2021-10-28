Прокуратура расследует дело об избиении беременного волонтера переписи в Приамурье

Благовещенск, 28 октября. Беременная женщина получила травмы в ходе работы волонтером во время проведения Всероссийской переписи населения. Инцидент произошел 24 октября.

Нападение на женщину совершили жители одной из квартир многоэтажного дома. В этот момент они находились в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура Шимановского района Амурской области возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои».

«Установлено, что нетрезвые жители одной из квартир многоквартирного дома напали на беременную переписчицу, которая делала обход по квартирам. Нетрезвые хозяева квартиры хватали женщину за одежду, толкали в стену, пытались спустить с лестницы, в результате чего причинили ей побои», — уточнили в ведомстве.

Всероссийская перепись населения началась в России 15 октября и завершится 14 ноября. В отдаленных и труднодоступных районах сроки ее проведения продлены до 20 декабря. В этом году у граждан появилась возможность принять участие в переписи в режиме онлайн.