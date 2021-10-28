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Автомобилист насмерть сбил велосипедиста под Тверью и скрылся с места ДТП
Происшествия
Автомобилист насмерть сбил велосипедиста под Тверью и скрылся с места ДТП
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тверь, 28 октября. Неизвестный водитель насмерть сбил взрослого велосипедиста, после чего покинул место происшествия. Инцидент произошел в Тверской области, сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Происшествие случилось на втором километре автотрассы Торопец – Плоскошь. Жертвой ДТП оказался велосипедист, на вид ему примерно 40 лет. На данный момент личность погибшего выясняется.

Автомобилист, виновный в смертельном ДТП, после столкновения поспешно скрылся с места происшествия. На данный момент его розыском заняты правоохранители. Все обстоятельства и детали произошедшего предстоит установить уполномоченным органам.

Несколькими днями ранее в Твери автомобилист на Mazda насмерть задавил пешехода. Погибшим оказался 67-летний пенсионер.

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