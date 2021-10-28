Двухлетний ребенок получил переохлаждение из-за отсутствия отопления в детсаду Украины

Киев, 28 октября. Отопление все еще отсутствует в социальных объектах Украины. Одна из воспитанниц детского сада в городе Кропивницкий получила переохлаждение.

Инцидент произошел с двухлетней девочкой. По словам ее матери, воспитательница позвонила утром и сказала, что у ребенка посинели губы и заледенели конечности. Малышка потеряла аппетит. Врачи диагностировали переохлаждение, сообщает портал «Общественный».

«Мы одеваемся тепло, я принесла обогреватель. Воспитатели сказали: будут включать, если позволит заведующая, потому что вообще-то нельзя из-за пожарной опасности. Сегодня разговаривала с заведующей: она сказала, что не разрешает... Это не нормально, что нет отопления: XXI век, и это уже не 15 октября, а уже 26-е», — пожаловалась мать пострадавшего ребенка.

Отопительный коллапс на Украине произошел из-за дефицита газа. Некоторые регионы страны уже объявили чрезвычайную ситуацию. По мнению колумниста Валерия Михайлова, зимние перспективы на фоне низких запасов топлива выглядят угрожающе. Подкрепляются они отказом Киева от попыток договориться о поставках газа из России.