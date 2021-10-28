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Читатели портала ТСН осудили украинские власти за покупку электроэнергии у России
Общество
Читатели портала ТСН осудили украинские власти за покупку электроэнергии у России
wikimedia.org  /  Artemka/CC0

Киев, 28 октября. Украинские власти виноваты в энергетическом кризисе, в котором оказалась Украина. Об этом заявили читатели местного портала ТСН.

Они отреагировали на материал издания, в котором говорится о покупке доступной для импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Граждане Украины задались вопросом, куда же делась отечественная электроэнергия.

«Из-за дефицита мозгов дефицит топлива не удивителен», — заявил пользователь Сети.

«А газ напрямую по 175 долларов за тысячу кубометров — то не. Лучше по несуществующему реверсу с еврохабов по заоблачной цене, плюс до 50 долларов за этот виртуальный реверс кому-то на карман», — отметил юзер.

«Начинаю испытывать испанский стыд!» — констатировал читатель.

Украина в преддверии отопительного сезона начала испытывать дефицит энергоресурсов, которые необходимы для выработки электроэнергии. Это объясняется стремительным ростом цен на газ, нехваткой угля и простаиванием ТЭС.

Ранее стало известно, что Украина с 1 ноября возобновляет поставки белорусской электроэнергии. Компания «Энергоатом» получила право на импорт 885 из 900 доступных МВт.

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