«Авто.ру» составил портрет идеальной машины для водителя-новичка

Москва, 28 октября. Лучшим вариантом для начинающего водителя станет подержанная иномарка с механической коробкой передач. К такому выводу пришли аналитики «Авто.ру».

Результаты опроса показывают, что набираться опыта лучше на относительно новой машине с пробегом. Это позволит снизить риск поломок по мере эксплуатации автомобиля. Такой вариант выбрали 48 процентов респондентов. Еще 40 процентов посоветовали выбирать бюджетную машину, которую не жалко сломать.

«Новый же автомобиль в качестве первого личного транспорта рекомендует всего 12% автолюбителей», — передает РИА Новости.

Иномарку в качестве первой машины выбрали бы 67 процентов опрошенных. Еще 62 процента высказались в пользу механической коробки передач, так как навык управления автомобилем с такой трансмиссией наиболее универсальный и полезный.

Российские водители посоветовали новичкам присмотреться к моделям гольф-класса. Речь идет о Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault Megane или BMW 1 серии. Всего участниками опроса стали 1,2 тысячи пользователей сервиса.

Нерабочие дни стартовали во многих регионах России с 28 октября. В связи с этим граждане рассказали, с кем планируют оставлять своих детей на время незапланированных каникул.