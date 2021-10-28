Экс-комиссар ж/д комиссии Ситтон заявил о возможностях «СП-2» для разрешения энергокризиса

Москва, 28 октября. Работа «Северного потока — 2» может частично разрешить сложившуюся ситуацию на мировом энергетическом рынке, считает бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas RRC, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон.

Он указал, что в отдельности трубопроводы создают дополнительный доступ к рынку. По его мнению, «Северный поток — 2» может помочь изменить ситуацию, но одиночные проекты вряд ли смогут переломить ход.

«Я не знаю, будет ли какой-то один новый трубопровод или новый объект в состоянии переломить ситуацию. Потребуется в своем роде сдвиг в общей инвестиционной стратегии», — пояснил эксперт в интервью РИА Новости.

Он также высказался о подходах администрации США к борьбе со сложившимся энергетическим кризисом. По мнению эксперта, американский лидер Джо Байден находится в тяжелом положении, поскольку вынужден зависеть от стран Ближнего Востока.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на черное золото с мая прошлого года сократил добычу нефти. Это было вызвано пандемией коронавируса. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. Летом альянс начал увеличивать добычу нефти. Теперь он рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.