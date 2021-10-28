Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 07:51
07:49
Происшествия
Двухлетний ребенок получил переохлаждение из-за отсутствия отопления в детсаду Украины
07:48
Общество
Синоптики предупредили о пасмурной погоде в Москве 28 октября
07:45
Общество
Читатели портала ТСН осудили украинские власти за покупку электроэнергии у России
07:41
Происшествия
Daewoo Nexia вспыхнула в Невском районе Петербурга
07:31
Общество
«Авто.ру» составил портрет идеальной машины для водителя-новичка
07:29
Общество
Диетолог Гудсон: прием витамина C поможет уменьшить морщины
07:28
Экономика
Экс-комиссар ж/д комиссии Ситтон заявил о возможностях «СП-2» для разрешения энергокризиса
07:24
Спорт
Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Детройтом»
07:16
Общество
Студенты Казанского аграрного университета получат новое общежитие
07:16
Экономика
Ввоз мандаринов из Турции в Россию приостановлен из-за обнаружения в них пестицидов
Все новости

Экс-комиссар ж/д комиссии Ситтон заявил о возможностях «СП-2» для разрешения энергокризиса

  /   Обновлено: 28 октября 2021 07:28
Экономика
Экс-комиссар ж/д комиссии Ситтон заявил о возможностях «СП-2» для разрешения энергокризиса
nord stream 2 ag

Москва, 28 октября. Работа «Северного потока — 2» может частично разрешить сложившуюся ситуацию на мировом энергетическом рынке, считает бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas RRC, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон.

Он указал, что в отдельности трубопроводы создают дополнительный доступ к рынку. По его мнению, «Северный поток — 2» может помочь изменить ситуацию, но одиночные проекты вряд ли смогут переломить ход.

«Я не знаю, будет ли какой-то один новый трубопровод или новый объект в состоянии переломить ситуацию. Потребуется в своем роде сдвиг в общей инвестиционной стратегии», — пояснил эксперт в интервью РИА Новости.

Он также высказался о подходах администрации США к борьбе со сложившимся энергетическим кризисом. По мнению эксперта, американский лидер Джо Байден находится в тяжелом положении, поскольку вынужден зависеть от стран Ближнего Востока.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на черное золото с мая прошлого года сократил добычу нефти. Это было вызвано пандемией коронавируса. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. Летом альянс начал увеличивать добычу нефти. Теперь он рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Экс-комиссар ж/д комиссии Ситтон заявил о возможностях «СП-2» для разрешения энергокризиса
северный поток - 2 ситтон энергокризис
Комментировать