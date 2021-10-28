Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Детройтом»

Вашингтон, 28 октября. Клуб «Вашингтон» проиграл в овертайме «Детройту» со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе хозяев обе шайбы забросили россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Благодаря голам российских хоккеистов «Вашингтон» завладел преимуществом в первой половине матча. Овечкин и Кузнецов отличились на 20-й и 25-й минутах соответственно. Однако с середины игры гости начали захватывать инициативу: отставание сперва сократил Адам Эрн (30), позже счет сравнял Робби Фаббри (43). В овертайме точку в противостоянии поставил Дилан Ларкин, забросив решающую шайбу на 62-й минуте.

Российский хоккеист «Вашингтона» Дмитрий Орлов результативными действиями в матче не отметился. В составе «Детройта» результативную передачу на свой счет записал Владислав Наместников.

Тем временем российский форвард «Тампы» Никита Кучеров перенес операцию после травмы в недавнем матче против «Вашингтона». Из-за повреждения паха хоккеист почти три месяца не будет выходить на лед.