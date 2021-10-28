Ввоз мандаринов из Турции в Россию приостановлен из-за обнаружения в них пестицидов

Москва, 28 октября. Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию турецких мандаринов. Причиной этому стали пестициды в составе плодов.

Нарушение обязательных требований законодательства стало основанием для запрета, так как допустимая концентрация может нанести вред здоровью. Ввоз приостановлен с 29 октября до особого распоряжения ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

«В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень», — говорится в сообщении на портале.

О качестве мандаринов не всегда можно судить по внешнему виду фрукта. Абхазский биолог в преддверии новогодних праздников дал рекомендации по правильному выбору вкусных плодов.