Консалтинговый эксперт Бреммер: союзники США не верят их возвращению на мировую арену

Вашингтон, 28 октября. Президент Соединенных Штатов Джо Байден после вступления в должность заявлял, что страна «вернулась» на мировую арену. Однако сейчас международное сообщество и сторонники Белого дома не готовы принять такую формулировку американского лидера, считает основатель и президент Eurasia Group Иэн Бреммер.

Об этом он сообщил агентству Bloomberg в преддверии поездки американского президента на встречу лидеров стран Группы двадцати. Руководивший до этого четыре года страной Дональд Трамп, по мнению Байдена, думал исключительно об интересах США. Как считает Бреммер, Байдену не стоит ждать теплого приема.

«Когда Байден стал президентом, его главным лозунгом было: "Америка вернулась". Союзники так не думают. Китай и Россия тоже так не думают …», — уверен он.

Подобное отношение к США вызвано как катастрофой в Афганистане, так и другими действиями, к примеру, заключением соглашения AUKUS. Также мировое сообщество сомневается в готовности страны помогать в борьбе с COVID-19. Все это вынуждает другие страны полагать, что США по-прежнему думают лишь о себе, заключил Бреммер.

Опасения мирового сообщества лишь подтверждаются действиями Байдена. Недавно американский президент уснул во время переговоров с представителем Израиля прямо на рассказе собеседника.