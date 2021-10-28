Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 07:51
07:49
Происшествия
Двухлетний ребенок получил переохлаждение из-за отсутствия отопления в детсаду Украины
07:48
Общество
Синоптики предупредили о пасмурной погоде в Москве 28 октября
07:45
Общество
Читатели портала ТСН осудили украинские власти за покупку электроэнергии у России
07:41
Происшествия
Daewoo Nexia вспыхнула в Невском районе Петербурга
07:31
Общество
«Авто.ру» составил портрет идеальной машины для водителя-новичка
07:29
Общество
Диетолог Гудсон: прием витамина C поможет уменьшить морщины
07:28
Экономика
Экс-комиссар ж/д комиссии Ситтон заявил о возможностях «СП-2» для разрешения энергокризиса
07:24
Спорт
Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Детройтом»
07:16
Общество
Студенты Казанского аграрного университета получат новое общежитие
07:16
Экономика
Ввоз мандаринов из Турции в Россию приостановлен из-за обнаружения в них пестицидов
Все новости

Консалтинговый эксперт Бреммер: союзники США не верят их возвращению на мировую арену
Политика
Консалтинговый эксперт Бреммер: союзники США не верят их возвращению на мировую арену
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 28 октября. Президент Соединенных Штатов Джо Байден после вступления в должность заявлял, что страна «вернулась» на мировую арену. Однако сейчас международное сообщество и сторонники Белого дома не готовы принять такую формулировку американского лидера, считает основатель и президент Eurasia Group Иэн Бреммер.

Об этом он сообщил агентству Bloomberg в преддверии поездки американского президента на встречу лидеров стран Группы двадцати. Руководивший до этого четыре года страной Дональд Трамп, по мнению Байдена, думал исключительно об интересах США. Как считает Бреммер, Байдену не стоит ждать теплого приема.

«Когда Байден стал президентом, его главным лозунгом было: "Америка вернулась". Союзники так не думают. Китай и Россия тоже так не думают …», — уверен он.

Подобное отношение к США вызвано как катастрофой в Афганистане, так и другими действиями, к примеру, заключением соглашения AUKUS. Также мировое сообщество сомневается в готовности страны помогать в борьбе с COVID-19. Все это вынуждает другие страны полагать, что США по-прежнему думают лишь о себе, заключил Бреммер.

Опасения мирового сообщества лишь подтверждаются действиями Байдена. Недавно американский президент уснул во время переговоров с представителем Израиля прямо на рассказе собеседника.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Консалтинговый эксперт Бреммер: союзники США не верят их возвращению на мировую арену
сша байден Бреммер мировая арена
Комментировать