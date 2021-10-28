РЭО профинансирует экологические проекты в ХМАО и Самарской области

Москва, 28 октября. Новый мусороперерабатывающий завод появится в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), а в Самарской области планируется модернизация предприятия по обработке твердых коммунальных отходов.

Российский экологический оператор (РЭО) поддержит оба проекта финансово. Объем инвестиций составит 270 и 170 миллионов рублей соответственно, передает телеканал «360».

«РЭО окажет финансирование в размере 270 миллионов рублей на первом этапе проекта, в рамках которого в Самарской области будет модернизирован объект по обработке ТКО мощностью 300 тысяч тонн. На втором этапе планируется строительство объекта по утилизации», — сказал глава ППК РЭО Денис Буцаев.

Вторым объектом для инвестиций стал новый мусороперерабатывающий комплекс в ХМАО. Соглашение о реализации проекта было достигнуто еще в августе этого года, заявил Буцаев. По его словам, новый комплекс в Югре станет первым проектом, который профинансирует РЭО в этом регионе.

Недавно в Медиагруппе «Патриот» обсудили проблемы экологии и нелегальных свалок в России. В обсуждении участвовала заместитель председателя совета Всероссийского общества охраны природы по Ленинградской области и Санкт-Петербурга Наталья Калягина.