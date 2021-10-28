Правительство России рассмотрит 50 проектов развития экономики Сибири к 1 ноября

Москва, 28 октября. Руководство регионов Сибирского федерального округа (СФО) подготовило проекты по социально-экономическому развитию. Всего насчитывается 50 проектов, все из которых будут рассмотрены к 1 ноября.

Свои предложения главы сибирских регионов высказали в рамках совещания с вице-премьером Викторией Абрамченко. Все проекты нацелены на улучшение качества жизни граждан и развитие экономической ситуации.

«Основное внимание уделили проектам, которые связаны с развитием новых производств, в том числе по направлениям переработки полезных ископаемых, глубокой переработки древесины, развитию сельского хозяйства, туризма и инфраструктуры. Важно, чтобы все инициативы были увязаны с достижением национальных целей развития, поставленных президентом», — цитирует вице-премьера телеканал «360».

Правительство получило проекты от Алтайского и Красноярского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской и Иркутских областей, Тывы и Хакасии. Отдельное внимание в ходе совещания Абрамченко уделила необходимости улучшения экономики с учетом благоприятной и комфортной среды.

«Считаю также, что пристальное внимание регионам сибирского округа следует уделить вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами и другим экологическим проектам», — заключила она.

Рассмотрением проектов займутся Минэкономразвития и профильные ведомства. Затем предложения по поддержке будут направлены в Правительство России, которое составит список проектов, в дальнейшем реализованных в рамках кураторства.

Абрамченко ранее отказалась согласовывать проект закона Минприроды о расширенной ответственности производителей (РОП). Вице-премьер отправила документ на доработку.