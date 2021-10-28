Посол Мельник негативно воспринял позицию ФРГ о применении БПЛА Bayraktar в Донбассе

Берлин, 28 октября. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил ноту протеста в связи с заявлением представителя МИД Германии Андреа Зассе о боевом применении беспилотника Bayraktar в Донбассе.

Немецкий дипломат решительно осудила это действие. Она напомнила, что использовать беспилотные летательные аппараты в конфликтном регионе, согласно Минским соглашениям могут только представители ОБСЕ.

В интервью изданию Bild Мельник заявил, что официальный Киев отвергает такую позицию. По его словам, в сложившейся ситуации Украина имеет полное право на «самооборону».

Эскалацию конфликта в Донбассе со стороны Украины также отметил полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов. По его словам, украинская делегация уклонилась от ответа на боевое применение беспилотника Bayraktar, а сами переговоры стали самыми тяжелыми и напряженными.