Президент InfoWatch Касперская: мошенники чаще всего используют схемы с электронной почтой

Москва, 28 октября. Развитие технологий неизбежно провоцирует появление новых мошеннических схем. Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская считает, что одной из самых популярных остается использование рассылки писем по электронной почте.

По ее словам, такую схему можно окрестить как «легкий заработок». Мошенники в этом случае используют подставные письма, которые содержат ссылку, обещающую денежный приз, передает РИА Новости.

«Получатель письма переходит по ссылке, попадает на скам‑сайт. Его просят оплатить "агентское вознаграждение". "Вознаграждение" уходит злоумышленникам», — объяснила эксперт.

Как отметила Касперская, это не только грозит потерей денежных средств, но и сохранностью конфиденциальной информации, в том числе платежных данных. В дальнейшем они могут быть использованы для снятия денег со счета жертвы. Так, исходя из информации «Лаборатории Касперского», количество подобных писем в России исчисляется миллионами.

Специалист «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов ранее предупредил об активизации кибермошенников на фоне проходящей переписи населения. По его словам, стоит опасаться сайтов, копирующих «Госуслуги».