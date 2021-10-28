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Эксперт по энергетике Марунич объяснил опасность слов Зеленского о скидке на транзит газа

  /   Обновлено: 28 октября 2021 07:17
Политика
Эксперт по энергетике Марунич объяснил опасность слов Зеленского о скидке на транзит газа

Киев, 28 октября. Президент Украины Владимир Зеленский своим предложением сделать скидку на транзит российского газа в Европу поставил под угрозу подписание нового контракта с «Газпромом». Об этом заявил эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

Украинский лидер предложил сделать европейским странам скидку 50% на транзит российского газа. Зеленский пытается угодить ЕС, но при этом еще больше ухудшает взаимоотношения с Россией, передает «Экономика сегодня».

«Я вам честно скажу, это мина, заложенная под будущие переговоры. Представляете ситуацию, когда Украина через какое-то время приедет к России на переговоры по газу. И у российской стороны появится вопрос: если вы можете поставить ставку на транзит в два раза дешевле, почему вы хотите ее в два раза выше?» — объяснил Марунич.

Зеленский своим заявлением решил просто пропиариться. «Нафтогаз» же после этого оказался в очень непростой ситуации.

Директор Фонда энергетического развития, экономист Сергей Пикин ранее заверил, что Киев больше не сможет шантажировать Москву газом. Россия не согласится на долгосрочный контракт с Украиной, так как та опоздала с этим предложением лет на десять.

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