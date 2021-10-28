Синоптики предупредили жителей Башкирии о позднеосенней погоде в нерабочие дни

Уфа, 28 октября. Антиковидная неделя ознаменуется для жителей Башкортостана погодой, характерной для классической поздней осени. По большей части в регионе ожидаются пасмурные дни, сообщили синоптики Гисметео.

В последние выходные октября будет пасмурно, также имеется вероятность небольшого снега с дождем. В дневное время суток столбики термометров поднимутся до плюс семи градусов, ночью температура понизится до отметок в минус три и до шести градусов выше нуля.

Первое ноября станет одним из наиболее теплых дней будущей недели. В дневное время воздух прогреется до плюс девяти градусов, а ночью похолодает до трех градусов со знаком плюс. В течение дня прогнозируется переменная облачность.

Во время всей нерабочей недели дневные температуры будут колебаться от плюс шести до девяти градусов днем. Ночью же столбики термометров будут опускаться до показателей в плюс два–три градуса выше нуля. В конце недели ожидается дождь.

На днях научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям Москвы грядущее потепление. По словам синоптика, в конце октября–начале ноября в столице ожидается теплая и солнечная погода.