Илон Маск осудил демократов за инициативу по введению «налога на миллиардеров»

Вашингтон, 28 октября. Американские власти, которые предлагают обложить налогом рост состояния миллиардеров, в будущем могут переключиться на менее богатых людей. Об этом заявил самый состоятельный человек мира, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

Он раскритиковал законопроект сенатора Рона Уайдена в комментариях в Twitter. Бизнесмен отреагировал на публикацию, в которой предлагается шаблон заявления против введения налога. Автор твита написал, что в будущем власти США могут приняться за миллионеров, а после и за просто состоятельных людей.

«Именно так. В конце концов у них кончатся деньги других людей, и тогда они придут за вами», — ответил Маск.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее также осудил демократов за идею «налога на миллиардеров». Он предупредил, что из-за нововведения богатейшие люди уедут из страны и увезут с собой свои компании. Такой расклад нанесет серьезный ущерб Вашингтону.