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ВЦИОМ: россияне оценили уровень своей физической активности на 6,84 балла из 10 возможных
Общество
ВЦИОМ: россияне оценили уровень своей физической активности на 6,84 балла из 10 возможных
pixabay.com  /  Fotorech

Москва, 28 октября. Будние дни для россиян более подвижны, чем выходные. Свою активность респонденты ВЦИОМ оценивают на 6,84 балла из 10 возможных.

Более всего двигаются люди в возрасте от 18 до 24 лет (7,35 балла). Наименьшую физическую активность проявляют пенсионеры в возрасте от 60 лет и старше (6,10 балла), передает РИА Новости.

В выходные двигается население России чуть меньше. В среднем физические нагрузки в этот период граждане страны оценивают на 6,44 из 10 баллов. Более всего активны люди в возрастной группе от 25 до 34 лет (6,73 балла). Наименьший показатель среди пожилых граждан (5,92 балла).

В опросе участвовали 1600 человек от 18 лет. Исследование проводилось при помощи телефонных интервью среди номеров, задействованных на территории РФ.

Аналитики ВЦИОМ провели еще один опрос. Согласно ему, инициативу о введении QR-кодов для допуска на массовые мероприятия поддерживает большинство населения.

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россияне физическая активность будние дни
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