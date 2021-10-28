ВЦИОМ: россияне оценили уровень своей физической активности на 6,84 балла из 10 возможных

Москва, 28 октября. Будние дни для россиян более подвижны, чем выходные. Свою активность респонденты ВЦИОМ оценивают на 6,84 балла из 10 возможных.

Более всего двигаются люди в возрасте от 18 до 24 лет (7,35 балла). Наименьшую физическую активность проявляют пенсионеры в возрасте от 60 лет и старше (6,10 балла), передает РИА Новости.

В выходные двигается население России чуть меньше. В среднем физические нагрузки в этот период граждане страны оценивают на 6,44 из 10 баллов. Более всего активны люди в возрастной группе от 25 до 34 лет (6,73 балла). Наименьший показатель среди пожилых граждан (5,92 балла).

В опросе участвовали 1600 человек от 18 лет. Исследование проводилось при помощи телефонных интервью среди номеров, задействованных на территории РФ.

Аналитики ВЦИОМ провели еще один опрос. Согласно ему, инициативу о введении QR-кодов для допуска на массовые мероприятия поддерживает большинство населения.