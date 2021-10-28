Медведь-краснокнижник погиб под колесами автомобиля в Амурской области

Благовещенск, 28 октября. Пятилетний гималайский медведь попал под колеса автомобиля на трассе «Амур» в Архаринском районе. Водитель, сбивший дикое животное, с места ДТП скрылся.

Трагедия стала первым за много лет дорожно-транспортным происшествием с участием зверя, занесенного в Красную книгу, сообщили в региональном управлении по охране животного мира. На место аварии прибыли полицейские, они занимаются поиском водителя.

Сбить белогрудого медведя могла фура. Найти ее пока не удается, так как на участке дороги, где произошло ДТП, нет камер видеофиксации. Виновнику аварии грозит штраф в размере 190 тысяч рублей — именно такой ущерб он нанес дикой природе.

Лось ранее попал под поезд на перегоне Питкяранта — Салми в Карелии. Машинист состава не успел затормозить и насмерть сбил животное. У локомотива в результате столкновения повредилась трубка тормозной магистрали.