Жительница Новокузнецка попалась на краже тележки с продуктами из магазина

Новокузнецк, 28 октября. Женщина дважды пыталась украсть продукты из магазина в Новокузнецке. Первый раз ей удалось избежать наказания, а второй поход закончился встречей с полицией.

Инцидент произошел днем 24 октября в торговом центре, расположенном на улице Ярославской. Камеры наблюдения в одном из магазинов зафиксировали подозрительную женщину. Она набрала полную тележку продуктов и вышла с ней на улицу, минуя кассы.

Сотрудники магазина заметили злоумышленницу и обратились в полицию. Искать жительницу долго не пришлось, так как через несколько часов после кражи она сама вернулась в торговый центр. Женщина вновь пыталась вынести продукты из магазина по старой схеме, но была схвачена росгвардейцами.

Злоумышленницей оказалась 40-летняя местная жительница, преступления она совершала в пьяном виде. Решать дальнейшую судьбу женщины предстоит сотрудникам полиции.

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