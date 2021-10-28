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Жительница Новокузнецка попалась на краже тележки с продуктами из магазина
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Жительница Новокузнецка попалась на краже тележки с продуктами из магазина
Происшествия
Жительница Новокузнецка попалась на краже тележки с продуктами из магазина
pixabay.com

Новокузнецк, 28 октября. Женщина дважды пыталась украсть продукты из магазина в Новокузнецке. Первый раз ей удалось избежать наказания, а второй поход закончился встречей с полицией.

Инцидент произошел днем 24 октября в торговом центре, расположенном на улице Ярославской. Камеры наблюдения в одном из магазинов зафиксировали подозрительную женщину. Она набрала полную тележку продуктов и вышла с ней на улицу, минуя кассы.

Сотрудники магазина заметили злоумышленницу и обратились в полицию. Искать жительницу долго не пришлось, так как через несколько часов после кражи она сама вернулась в торговый центр. Женщина вновь пыталась вынести продукты из магазина по старой схеме, но была схвачена росгвардейцами.

Злоумышленницей оказалась 40-летняя местная жительница, преступления она совершала в пьяном виде. Решать дальнейшую судьбу женщины предстоит сотрудникам полиции.

В Южноуральске продолжается расследование уголовного дела по факту кражи и расправы над пенсионерами. Тела пожилых жителей с ножевыми ранениями и пропажу 1 млн рублей из квартиры обнаружил сын погибших.

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кража кузбасс новокузнецк
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